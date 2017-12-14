Віта Семеренко здобуває «бронзу» етапу Кубка світу з біатлону в Ансі!

У французькому Ансі спринтерською гонкою серед жінок стартував третій етап Кубка світу з біатлону, на якому скарбничка збірної України одразу поповнилася медаллю.

Авторкою нагороди стала наша Олімпійська чемпіонка Віта Семеренко, яка фінішувала третьою.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів в Ансі та у наступних стартах на шляху до олімпійського Пхьончхан.