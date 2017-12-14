УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Звіт про роботу НОК України у 2017 році
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Віта Семеренко здобуває «бронзу» етапу Кубка світу з біатлону в Ансі!
14 Грудня 2017 Поділитися
У французькому Ансі спринтерською гонкою серед жінок стартував третій етап Кубка світу з біатлону, на якому скарбничка збірної України одразу поповнилася медаллю.
Авторкою нагороди стала наша Олімпійська чемпіонка Віта Семеренко, яка фінішувала третьою.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної та Федерацію біатлону України на чолі з її президентом Володимиром Бринзаком з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів в Ансі та у наступних стартах на шляху до олімпійського Пхьончхан.
Поділитися