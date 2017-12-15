Юні дзюдоїсти позмагались у Запоріжжі

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Неймовірне свято дзюдо пройшло у Запоріжжі. Відкритий традиційний турнір серед юнаків та дівчат на призи президента запорізької обласної федерації дзюдо Еріха Барца щороку приймає гостей зі всієї України.
Цього разу позмагатися у палац спорту «Запоріжалюмінбуд» приїхало майже 400 юних спортсменів з Київської, Волинської, Полтавської, Харківської, Сумської, Хмельницької, Донецької, Кіровоградської, Львівської, Дніпропетровської, Херсонської, Івано-Франківської, Черкаської, Одеської областей та м. Київ. Відмінною особливістю турніру є те, що змагання проводились серед однієї вікової групи 2004-2005 р.н.
У вітальному слові голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак звернувся до юних дзюдоїстів з побажанням успішного виступу та перемоги. Він також подякував організаторам турніру за популяризацію спорту серед української молоді.
У свою чергу, президент федерації Еріх Барц висловив слова подяки керівництву облдержадміністрації за помтійну підтримку і небайдужість до розвитку дзюдо в області.
Начальник управління молоді, фізичної культури і спорту облдержадміністрації Наталія Власова вручила запорізьким спортсменам посвідчення: майстри спорту України з дзюдо Аслану Куразову, майстрів спорту України міжнародного класу з дзюдо Галині Тарасової і Марії Скорой.
Неможливо не відзначити старшого тренер відділення дзюдо, заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Андрія Бондарчука та всю його команду за відмінну організацію. А також об’єктивне суддівство, відсутність стартового внеску за участь. Все це зробило атмосферу справжнього спортивного свята.
У кожній ваговій категорії була велика кількість суперників, але одночасна боротьба на чотирьох татамі дала змогу провести турнір на високому рівні. Переможці отримали не лише кубки та медалі, а і головний приз - фірмове кімоно «Adidas». Також слід відзначити, що партнером заходу виступило відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області.
Учасники та волонтери турніру отримали сувенірну продукцією від обласного осередку НОК, а голова відділення Володимир Лобанов признав організацію турніру одним з найкращих спортивних заходів цього року.