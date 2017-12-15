Спортсменам і тренерам Донеччини за листопад призначено одноразові грошові винагороди на більш ніж чверть мільйона гривень

13 грудня вийшло розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського № 1644/5-17 «Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області».

Документом визначений список представників Донеччини, які отримають винагороди за здобуті в минулому місяці медалі та рекорди офіційних міжнародних змагань. До цього переліку потрапили 12 спортсменів та 11 тренерів:

- Біла Олена та її тренер Андрій Коваль, Ганна Терещенко та її тренер Віталій Болдирєв – за виступ на VII чемпіонаті світу з ушу (комплекси традиційні) (7-11 листопада, м. Емейшань, Китай): Біла і Терещенко – 1 місце в груповому виступі; Біла – 2 місце в розділі довга зброя; Терещенко – 1 місце в розділі коротка зброя, 2 місце в комплексі без зброї;

- Олексій Бичков та його тренери Іван Збандут, Володимир Саєнко; Олексій Рокочий та його тренери Іван Збандут, Євген Рокочий; Олександр Рубець, Володимир Свістунов та їх тренер Іван Збандут – за виступ на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед чоловіків (13-18 листопада, м. Плзень, Чехія): Бичков – 1 місця у триборстві, присіданнях, жимі лежачи, становій тязі, а також світовий рекорд у сумі триборства; Рокочий – 2 місця в присіданнях і становій тязі; Рубець – 2 місця у сумі триборства і присіданнях; Свістунов – 1 місця в присіданнях і жимі лежачи, 2 місце в сумі триборства;

- Владислав Гіда та його тренер Артем Дріга; Наталія Мартюхіна та її тренер Віталій Лі – за виступ на чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO (4-12 листопада, м. Будапешт, Угорщина): Гіда – 3 місце в лоу-кік; Мартюхіна – 2 місце в К-1;

- Сергій Єрмоленко та його тренер Олег Кривцов, Андрій Степурський та його тренер Сергій Четверіков – за виступ на чемпіонаті світу з гирьового спорту (15-19 листопада, м. Сеул, Південна Корея): Єрмоленко – 2 місця у двоборстві та довгому циклі; Степурський – 2 місце у естафеті;

- Олександр Пеняшкін та його тренер Костянтин Пеняшкін – за 2 місце в командному куміте на XXIII чемпіонаті Європи з традиційного карате (2-6 листопада, м. Клуж-Напока, Румунія);

- Марк Приймаков та його тренер Олексій Харламов – за 2 місце на чемпіонаті Європи з волейболу сидячи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату (4-11 листопада, м. Пореч, Хорватія).

Загальна сума одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області за листопад 2017 року становить 255184 грн. (спортсменам – 154250 грн., тренерам – 100934 грн.).

Зазначимо, що виплату цих винагород з метою сприяння розвитку спорту вищих досягнень у Донецькій області розпочато в 2016 році. Торік для спортсменів і тренерів виділили близько 3,7 млн. грн. з обласного бюджету (левову частку – за успішний виступ на Олімпійських та Паралімпійських іграх-2016), у поточному році загальна сума виплат на сьогоднішній день становить 1,643 млн. грн.