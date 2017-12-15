Стрілок Сергій Куліш - гість програми «Таке спортивне життя»

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У неділі, 17 грудня, на спортивних вболівальників чекає черговий випуск програми «Таке спортивне життя», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.
Гостем нової програми стане срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби Сергій Куліш.
Він розкаже про свій шлях до олімпійського здобутку, відкриє завісу особистого життя та поділиться секретами успіху свого наставника.
Про все це та багато іншого з життя нашого стрілка дізнаємось вже в неділю, 17 грудня, у програмі «Таке спортивне життя» об 11.00 на каналі ХSPORT.
Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.