Ольга Харлан виграла перший Гран-Прі сезону!

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Лідер збірної України з фехтування на шаблях Ольга Харлан стала переможницею першого Гран-Прі сезону, який відбувся в мексиканському Канкуні.
На шляху до фіналу наша досвідчена Олімпійська чемпіонка подолала сильних суперниць, серед яких й чемпіонка Олімпійських ігор Лондона-2012 Кім Чжи Ен з Південної Кореї, Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Яна Єгорян з Росії.
У фіналі турніру Ольга зустрілася з італійською спортсменкою Аріанною Ерріго.
Якщо вихід Харлан в фінал ще можна було спрогнозувати, то потрапляння туди Ерріго стало справжньою сенсацією, адже італійка більшу частину своєї спортивної кар'єри виступала виключно у фехтуванні на рапірах. Зараз італійська рапіристка має в своєму активі «срібло» Олімпійських ігор-2012, два «золота», «срібло» та три «бронзи» чемпіонатів світу, а п'єдестал в Канкуні став для неї першим на змаганнях з фехтування на шаблях.
Все ж таки подолати Ольгу Харлан Ерріго було не під силу. Останній поєдинок змагального дня залишився за українкою, яка виграла у своєї суперниці з рахунком 15:6.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ольгу, тренерський склад збірної та Національну федерацію фехтування України з блискучим виступом, побажавши подальших успіхів, сил та натхнення для нових звершень.