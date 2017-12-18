Сергій Бубка привіз сучасне гімнастичне обладнання на Донеччину і Луганщину

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Під час візиту до Донецької і Луганської областей президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка передав комплект сучасного гімнастичного обладнання провідної світової компанії «Janssen-Fritsen», що використовується під час усіх престижних міжнародних змагань, зокрема й Олімпійських ігор.
Відтепер юні спортсмени Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки, що розташоване в Бахмуті на Донеччині, і вихованці Луганського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту та дитячо-юнацької спортивної школи в Кремінній, мають чудові умови для тренувань і удосконалення спортивної майстерності.
«Донеччина і Луганщина завжди славилися своїми спортивними традиціями. Тут люблять спорт. Навіть в дуже непростих умовах люди знаходять можливість займатися фізичною культурою і спортом. Я дуже радий, що відсьогодні юні гімнасти матимуть можливість розвиватись й зростати завдяки високоякісному сучасному обладнанню. Можливо, що саме серед них виростуть нові Олімпійські чемпіони, які стануть гідними послідовниками уславлених земляків-гімнастів Поліни Астахової, Лілії Подкопаєвої, Григорія Місютіна, Ігоря Коробчинського, Олега Верняєва, Ігоря Радівілова та інших», - наголосив Сергій Бубка, висловивши вдячність керівництву Міжнародної федерації гімнастики (FIG), компанії «Janssen-Fritsen» та «Sport for Children Foundation», у співпраці з якими вдалося вирішити питання з безкоштовним постачанням обладнанням, загальна вартість якого становить біля 2,5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що перед Олімпійськими іграми-2016 Національний олімпійський комітет вирішив питання щодо придбання нового гімнастичного килиму, а в олімпійському Ріо-де-Жанейро була досягнута домовленість Сергія Бубки з керівництвом FIG щодо передачі Україні олімпійського гімнастичного обладнання Ігор, яке вже використовується для потреб нашої збірної.