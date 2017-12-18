Сергій Бубка здійснив робочий візит на Донеччину і Луганщину

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка здійснив робочий візит до Донецької і Луганської областей, відвідавши міста Бахмут, Краматорськ, Святогірськ, Сєвєродонецьк та Кремінна.

В рамках поїздки головний олімпієць країни разом з головою Комісії атлетів НОК України Оленою Говоровою, з очільниками обласних олімпійських осередків – заступником голови облдержадміністрації, Віктором Ремським і Миколою Кравченком зустрівся зі спортсменами, тренерами та спортивним активом регіонів.

Сергій Бубка також обговорив розвиток спорту і олімпійського руху з очільниками обласних державних адміністрацій – Павлом Жебрівським і Юрієм Гарбузом.

Під час перебування на сході країни Сергій Бубка передав комплект сучасного гімнастичного обладнання провідної світової компанії «Janssen-Fritsen», що використовується під час усіх престижних міжнародних змагань, зокрема й Олімпійських ігор. Відтепер юні вихованці Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки, що розташоване в Бахмуті на Донеччині, і Луганського обласного фізкультурного центру «Олімп», який знаходиться в Кремінній, мають чудові умови для тренувань і удосконалення спортивної майстерності.

Уславлений стрибун з жердиною разом зокрема, із міським головою Бахмута Олексієм Ревою взяв участь в урочистому відкритті відкритого чемпіонату Донецької області з легкоатлетичних стрибків на призи Віталія Петрова та оглянув заплановане місця під будівництво Регіональної бази олімпійської підготовки у Святогірську. На Луганщині у супроводі видатних Олімпійських чемпіонів Ольги та Віктора Бризгіних Сергій Бубка ознайомився з базою Луганського обласного фізкультурного центру «Олімп м. Кремінна, де свого часу проходив підготовку до Олімпійських ігор в Сеулі-1988, що принесли Сергію Бубці найголовнішу спортивну перемогу – здобуття олімпійського «золота».