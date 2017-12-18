Українські плавці здобули три медалі на чемпіонаті Європи

В Копенгагені (Данія) відбулася європейська першість з плавання на короткій воді, з якої наші спортсмени повертаються з 3-ма нагородами.

Медаль найвищого ґатунку Україні приніс Михайло Романчук, який на дистанції 1500 метрів вільним стилем з рекордом України не залишив жодних шансів суперникам.

«Срібло» на дистанції 200 метрів на спині здобула Дарина Зевіна.

Ще одна срібна медаль на рахунку нашого Андрій Говорова на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських плавців та їх наставників з гарними здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.