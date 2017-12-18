«Розминка з чемпіонами» відбулась у Запоріжжі

14 грудня у Запорізькій загальноосвітній школі № 58 відбулось справжнє спортивне свято – «Розминка з чемпіонами» з Борисом та Світланою Кокаревими.

Захід проходив за ініціативи обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Біля 100 учнів загальноосвітньої школи 5-7 класів та педагогічний колектив навчального брали участь у святі.

Усі присутні мали можливість поспілкуватися з викладачем факультету фізичного виховання Запорізького Національного університету, заслуженим тренером України зі спортивної гімнастики та аеробіки, президентом Запорізької обласної федерації спортивної аеробіки та фітнесу, президентом обласної федерації гімнастики, членом технічного комітету Української федерації гімнастики, майстром спорту СРСР із спортивної гімнастики - Борисом Кокаревим. А також викладачем кафедри фізичної культури олімпійських та неолімпійських видів спорту, двократною срібною призеркою чемпіонатів України в категорії STEP, володарем Кубку України, триразовою чемпіонкою і рекордсменкою України в сучасному силовому фітнес-багатоборстві STRENFLEX, майстром спорту України зі спортивної аеробіки - Світланою Кокаревою.

Видатні спортсмени під музичний супровід провели для учнів і вчителів фітнес-тренування. Це неабияк зацікавило дітей та вчителів які із завзяттям виконували всі вправи. Від рухової активності всі учасники заходу отримали масу вражень та позитивних емоцій.

Хороший настрій і систематичність фізичних вправ є запорукою здоров’я – така основна ідея фітнес-розминки. Окрім цього гості наголосили на важливості систематичного виконання комплексів вправ, котрі розігріють м’язи всього тіла і не дозволять отримати травму, адже в здоровому тілі – здоровий дух.

По завершенню фізичних вправ Борис та Світлана Кокареви побажали, щоб у кожного учня була своя олімпійська сходинка, своя олімпійська висота, віра в свої сили для здійснення своїх мрій, а учасники свята отримали сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в Запорізькій області.