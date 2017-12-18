Торецьк отримав 6 нових спортивних майданчиків

15 грудня з нагоди 85-ї річниці Донецької області в місті Торецьк на території спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям.

Участь у святковому заході взяли голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова Відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський, керівник військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Ярослав Руденко, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик.

Павло Жебрівський привітав юних спортсменів з отриманням нового майданчика, де вони зможуть активно і з користю для здоров’я проводити час, та висловив сподівання, що в найближчому майбутньому в Торецьку буде реалізовано багато інфраструктурних проектів, які стануть найкращим свідченням розбудови мирного життя в місті.

Також очільник області взяв участь у традиційних урочистостях: перерізав святкову стрічку, зробив символічний перший удар по воротах та вручив капітанам шкільних команд м’ячі та манішки у рамках Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки.

Усього до 85-річчя Донецької області громада міста Торецьк отримала 6 спортивних майданчиків: два зі штучним покриттям (розміром 42x22 м) та чотири з антивандальним тренажерним обладнанням.

Окрім СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, спортмайданчик зі штучним покриттям у Торецьку з’явився на території навчально-виховного комплексу «Інформатико-математичний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів». Будівництво цих двох об’єктів здійснювалося повністю за рахунок коштів обласного бюджету – на придбання штучного покриття та огорожі, а також облаштування основ для майданчиків з обласного бюджету виділено 2562,0 тис. грн. Благоустрій території та установку освітлення зробили за рахунок міського бюджету (123,4 тис. грн.).

Тренажерні спортмайданчики, до складу кожного з яких входять дев’ять тренажерів на різні групи м’язів, цьогоріч облаштували на базі НВК «Школи-ліцей», загальноосвітніх шкіл № 2, № 9 та № 10. На придбання та доставку обладнання з обласного бюджету виділено 240 тис. грн. (по 60 тис. грн. на кожен), а установка здійснювалася за рахунок благодійного фонду.

Нагадаємо, проект щодо будівництва 85-ти спортивних майданчиків зі штучним покриттям та 200 тренажерних спортивних майданчиків реалізується в містах, районах, об’єднаних територіальних громадах з нагоди святкування 85-ї річниці Донецької області за ініціативи очільника регіону Павла Жебрівського, відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.