Житомирщина волейбольна

У Житомирі завершився перший тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд (Перша ліга).

Змагання проходили за підтримки відділення НОК України в Житомирській області та особисто голови осередку Олександра Оніщука, управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та голови обласної федерації волейболу Володимира Ширми.

ВК «Полісся» здобуває дві перемоги з рахунком (3:0) над ДВК «Полісянка» (Житомир) та ДЮСШ «Спартак» (Вінниця). У свою чергу ДВК «Полісянка» переграла ДЮСШ «Спартак» з рахунком 3:0. Наступні поєдинки у рамках другого туру в групі Б Першості України відбудуться 16-18 лютого 2018 року у Білій Церкві.