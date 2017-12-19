Дитячий спортивний захід у Чернігові

Напередодні Дня Святого Миколая відбулися «Веселі старти» у КДЮСШ № 2 м.Чернігова.

Нові волейбольні м'ячі, форма для відділень настільного тенісу та волейболу, кошти на вітамінізацію збірної області з легкої атлетики, солодощі, олімпійська література та атрибутика та організація самого свята – все це стало можливим завдяки підтримці першого заступника голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніни Лемеш, управління освіти міської ради, міського та обласного центру «Спорт для всіх», розважального центру «Дитяча планета», обласного центру «Інваспорт».

Діти були задоволені і щасливі, отримали багато хороших емоцій та подарунків від організаторів свята.



