УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Звіт про роботу НОК України у 2017 році
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Дитячий спортивний захід у Чернігові
19 Грудня 2017 Поділитися
Напередодні Дня Святого Миколая відбулися «Веселі старти» у КДЮСШ № 2 м.Чернігова.
Нові волейбольні м'ячі, форма для відділень настільного тенісу та волейболу, кошти на вітамінізацію збірної області з легкої атлетики, солодощі, олімпійська література та атрибутика та організація самого свята – все це стало можливим завдяки підтримці першого заступника голови відділення НОК України в Чернігівській області Ніни Лемеш, управління освіти міської ради, міського та обласного центру «Спорт для всіх», розважального центру «Дитяча планета», обласного центру «Інваспорт».
Діти були задоволені і щасливі, отримали багато хороших емоцій та подарунків від організаторів свята.
Поділитися