Хокейні баталії на столичному спорткомплексі

16-17 грудня в спортивному комплексі «АТЕК», за ініціативи Київського міського відділення НОК України відбулись «Ігри юних олімпійців» з хокею з шайбою серед команд ХК «АТЕК» – ХК «Дніпро» – ХК «Сокіл» –ХК «Крижинка».

З метою розвитку та гідного виховання майбутніх українських хокеїстів з 2016 року в СК «Атек» регулярно проводяться дитячі хокейні турніри, товариські зустрічі та комплексі заходи з розвитку хокею та залученню дітей і їхніх батьків до занять цим чудовим видом спорту.

Напередодні зимових канікул, які вже незабаром розпочнуться в школярів, юні хокеїсти зустрілись на льоду, щоб в черговий раз довести, що перемога це не головне – головне участь, старанність та відданість улюбленому спорту. Захід спрямовано на підтримку вітчизняного хокею та підняття рівня зацікавленості дітей та молоді цим видом спорту.

Змагання проходили в чесній боротьбі за олімпійськими цінностями: взаємоповага, дружба, рівність, натхнення, досконалість, сміливість та завзятість. Саме такі життєві ідеали роблять зі спортсменів переможців. Сподіваємось на те, що маленькі хокеїсти, які днями брали участь у «Іграх юних олімпійців» вже зовсім скоро розпочнуть підкорювати міжнародні арени.

По закінченню змагань гравці зустрічі отримали пам’ятні призи та сувеніри Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.