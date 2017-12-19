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Сергій Бубка і Олена Говорова поспілкувались зі спортсменами на сході України
19 Грудня 2017 Поділитися
Сергій Бубка і Олена Говорова поспілкувались зі спортсменами на сході України

Під час візиту до Донецької і Луганської областей президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка і голова комісії атлетів НОК, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Говорова провели ряд зустрічей з провідними і юними спортсменами регіонів.

В Бахмуті олімпійці тепло поспілкувались з вихованцями Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. Сергія Бубки, а також зустрілись з атлетами в місті Кремінній, що на Луганщині.

Сергій Бубка і Олена Говорова поділились секретами свої перемог, обговорили роль і місце спортсменів у сучасному спорті, обмінялись досвідом у різних аспектах спортивної кар’єри.

Відзначимо, що такі зустрічі стали продовженням планомірної діяльності Національного олімпійського комітету щодо посилення просвітницької роботи серед атлетів та впровадження програми, що передбачає серію інформативних зустрічей з провідними спортсменами для надання їм спеціальних вкрай необхідних знань щодо різноманітного спектру питань активної кар’єри, пост-кар’єри, освіти, антидопінгової політики, поведінки з антуражем – тренерами, лікарями, агентами, пресою, спонсорами і партнерами.  

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