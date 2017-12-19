«Подільська зима» на Хмельниччины визначила найкращих легкоатлетів

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8-й міжобласний легкоатлетичний турнір «Подільська зима», що проводиться за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, цьогоріч зібрав 129 юних спортсменів 2000 року народження і молодших, які представляли 14 команд з Київщини, Вінниччини, Житомирщини, Тернопільщини, Рівненщини та Хмельниччини.
Серед них було понад 10 призерів всеукраїнських змагань даного віку, більшість з яких продемонстрували хорошу готовність до зимового сезону.
Привітали учасників спортивного заходу під час урочистого відкриття президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов, перший заступник голови відділення НОК в області Віктор Флентін, заступник директора обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Віра Коваленко.
А далі на бігових доріжках і в секторах розгорнулася безкомпромісна боротьба, в ході якої було встановлено 3 рекорди «Подільської зими», оновлено десятки особистих досягнень у 20 запропонованих видах програми.
За її підсумками організатори змагань визначили і нагородили спеціальними призами найкращих юнаків та дівчат. Ними стали переможці турніру з Білої Церкви: Роман Войцещук - біг на 60м з барєрами - 8,10 сек.,штовхання ядра - 15,43м, що став рекордом змагань, Альона Гордієнко - біг на 60 і 300метрів- 46,0сек. (рекорд змагань).
По два виграші на рахунку хмельничанина Івана Капітанчука (біг на 300 м і потрійний стрибок) та у кам’янчанина Олександра Чорнобривого (біг на 1000 м і 2000м).
Всі переможці отримали кубки, а призери – дипломи і медалі з рук ініціатора турніру – старшого тренера відділення легкої атлетики Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Вадима Крушинського.