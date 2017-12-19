Турнір «Герої не вмирають» пройшов у Чернігові

Турнір з міні-футболу в пам’ять загиблих воїнів АТО проходив 16 грудня у спортивному залі фізкультурно-оздоровчого комплексу Чернігова.

Це був спортивний захід для учасників АТО, членів їх сімей та волонтерів, який вже другий рік поспіль проходить за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, обласного відділення Національного олімпійського комітету України, Північного міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, обласної федерації футболу.

Учасниками стали 8 команд: команда в/ч А №2622, команда в/ч А №2995, «Центурія», ДНВЦ, ГУДКСУ у Чернігівській області, АКС, «Гончарівське» та ВЦ «Справедливість».

До команд перед початком турніру звернулися заступник голови Чернігівського осередку Руху «Справедливість» Володимир Березинський, представник Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Оксана Петренко, голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський, а також матері загиблих воїнів, які подякували, що їх синів вшановують та згадують не просто словом, а ділом.

Графік турніру був надзвичайно насичений, адже серед всіх команд переможця мали обрати за один день. У запеклій боротьбі команда «Центурія» поступилася команді «В/Ч А2622» лише в один м’яч. Почесне третє місце виборола команда «Гончарівське».

Організатори спортивного свята нагородили учасників кубками, медалями та грамотами. А матері загиблих воїнів вирішили порадувати команд-призерів солодкими презентами.