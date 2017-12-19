Сергій Бубка нагородив найкращих фігуристів країни

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Протягом двох днів на столичній льодовій арені тривав чемпіонат України з фігурного катання.
Найсильніші фігуристи країни не лише змагались за перемогу у першості, а й за попадання до складу команди, яка у наступному році виступить на чемпіонаті Європи та світу.
Також цей турнір носив і олімпійське забарвлення, адже переможці у трьох дисциплінах – чоловічому та жіночому одиночному катанні, а також спортивних танцях на льоду представлять України на XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року у південнокорейському Пхьончхані.
Після довільних прокатів турнірна таблиця виглядає так:
Чоловіки:
1 місце – Ярослав Паніот
2 місце – Іван Павлов
3 місце – Іван Шмуратко
Жінки:
1 місце – Анастасія Архіпова
2 місце – Анна Хниченкова
3 місце - Анастасія Гожва
Пари:
1 місце – Софія Нестерова-Артем Даренський
Спортивні танці:
1 місце – Олександра Назарова-Максим Нікітін
2 місце - Дар’я Попова-Володимир Бєліков
3 місце - Юлія Жата-Ян Луковський
Слід зазначити, що більшість з чемпіонів та призерів вже мають досвід виступів на різноманітних олімпійських стратах таких як Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ) і Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ).
Так Ярослав Паніот і Олександра Назарова-Максим Нікітін мають у своїй колекції срібні нагороди I ЮОІ-2012, а Іван Шмуратко – медаль такого ж гатунку на II ЮОІ. Іван Павлов ставав чемпіоном зимового ЄЮОФ-2015, а Анастасія Гожва цьогоріч піднялась на другу сходинку п’єдесталу Олімпійського фестивалю.
У нагородженні чемпіонів та призерів брали участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Михайло Макаров і начальник відділу зимових видів спорту Міністерства молоді та спорту України Даніль Амірханов.
Під час вручення медалей, дипломів та подарунків від НОК України Сергій Бубка привітав всіх учасників і побажав команді успішного виступу на Олімпійських іграх. «Мені приємно привітати кожного з вас на цій льодовій арені. Сьогодні ми відібрали найкращих фігуристів, які представлять нашу країну у Пхьончхані. У цьому прекрасному виді спорту у нас чудові традиції, бажаю, щоб ви їх продовжили во славу України», - наголосив головний олімпієць країни.