Святий Миколай завітав до учнів спортивних шкіл Миколаївщини

На передодні дня Святого Миколая під патронатом Комісії Національного олімпійського комітету України у Миколаївській області «Спорт та навколишнє середовище», благодійний фонд «Індиго», «Спортивна федерація Іфіт» та Громадська організація «Борцовська слава», за підтримки управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації провели благодійне свято «Святий Миколай в гості завітай» для 200 учнів спортивних шкіл Миколаївщини.

Святковий настрій та казкову ігрову програму для дітей підготував міський молодіжний народний театр С.Т.У.К. Яскраві персонажі новорічних казок разом з юними глядачами рятували свято від лиходіїв та довели святому Миколаю, що усі дітлахи заслуговують на подарунки.

Спортивна підготовка дітей далась в знаки - цілу годину вони стрибали та бігали без втоми. А по закінченню свята, юні глядачі отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.