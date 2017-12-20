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Святий Миколай завітав до учнів спортивних шкіл Миколаївщини
20 Грудня 2017 Поділитися
Святий Миколай завітав до учнів спортивних шкіл Миколаївщини

На передодні дня Святого Миколая під патронатом Комісії Національного олімпійського комітету України у Миколаївській області «Спорт та навколишнє середовище», благодійний фонд «Індиго», «Спортивна федерація Іфіт» та Громадська організація «Борцовська слава», за підтримки управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації провели благодійне свято «Святий Миколай в гості завітай» для 200 учнів спортивних шкіл Миколаївщини.

Святковий настрій та казкову ігрову програму для дітей підготував міський молодіжний народний театр С.Т.У.К. Яскраві персонажі новорічних казок разом з юними глядачами рятували свято від лиходіїв та довели святому Миколаю, що усі дітлахи заслуговують на подарунки.

Спортивна підготовка дітей далась в знаки - цілу годину вони стрибали та бігали без втоми. А по закінченню свята, юні глядачі отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.

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