Підсумки спортивного року підбили на Асамблеї відділення НОК України у Черкаській області

У Черкасах відбулася Аасамблея відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області. Представники олімпійської родини підбили підсумки року та обговорили плани на майбутнє. Також затвердили звіт про діяльність відділення, звіт ревізійної комісії, ротацію членів осередку.

«У 2017-му відділення дуже плідно попрацювало. Приділили цьогоріч максимум увагу спортивним заходам в районах області. Якщо раніше всі події зосереджувалися в місті Черкаси, то тепер ми активно співпрацюємо із містами обласного значення, ОТГ та районними центрами. Впроваджуємо нові проекти, які були б цікаві як дітям, молоді, так і дорослим. Провели «Олімпійське літо» у 36 літніх таборах, масштабний «Олімпійський день», зустрічі у новому форматі #OlympicLab, спільно із ІТ-спільнотою втілили у життя спортивний фестиваль та багато іншого. Продовжуємо традицію відзначення кращого спортсмена місяця, адже прагнемо, щоб про наших спортсменів і їхні досягнення знали багато. Уперше цього року вирішили надавати матеріальну допомогу федераціям на підставі рейтингу Міністерства молоді та спорту, оскільки хочемо надавати максимальну допомогу тим федераціям, які найактивініші і мають найвищі здобутки. Вдячні обласній владі за підтримку діяльності відділення та фінансову допомогу. Сподіваємося наступного року також отримаємо достатнє фінансування, аби й надалі розвивати спорт та олімпійський рух на Черкащині», - підсумував голова відділення Андрій Більда.





Участь в Асамблеї взяв заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв.

«Спортивний напрямок є пріоритетним для обласної влади, - зазначив Костянтин Омаргалієв. – Ми виконуємо всі зобов’язання, які на себе беремо. Тому запевняю: спорт фінансуватиметься у повному обсязі. Крім того, зараз ми працюємо над розробкою стратегії розвитку спорту на Черкащині. Запрошую всіх небайдужих долучитися до цього процесу. Адже це дуже відповідально створити повноцінну стратегію розвитку спорту на кілька років наперед».