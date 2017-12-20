Ігри юних олімпійців з дзюдо

16 грудня на спортивній базі Спортивного клубу «Дзюдо мастер» відбувся турнір «Ігри юних олімпійців з дзюдо» на призи Святого Миколайчика серед юнаків та дівчат 2008-09, 2010-13р.н.

Організаторами змагань виступили Київське міське відділення НОК України та Спортивний клуб «Дзюдо мастер».

Захід проводився з метою популяризації та розвитку дзюдо в Україні, залучення більшої кількості підростаючого покоління до занять спортом, підвищення рівня спортивної майстерності юних дзюдоїстів тощо.

Чотирьох та п’яти річні малюки змагались як дорослі спортсмени наполегливо та старанно виконували захвати та кидки прислухаючись до порад тренера. Жага до перемоги була не аби яка, тому боролись до останнього, адже в команді підтримки батьки, дідусі та бабусі, хрещені, братики та сестри. Для багатьох дітей це перший старт, перша перемога та перший п’єдестал пошани. Така кількість учасників та вболівальників була приємною несподіванкою, що зайвий раз підкреслила те, що дзюдо в Україні є надзвичайно популярним видом спорту.

У старшій віковій групі змагання проходили ще завзятіше, адже у дітей вже є досвід у подібних турнірах та певний арсенал навичок який вони залюбки демонстрували у чесній боротьбі.

Неможна не відзначити роботу судій які фахово провели суддівство змагань.

Переможці, призери та учасники «Ігор юних олімпійців» з дзюдо були нагороджені призами від організаторів змагань.



