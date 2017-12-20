Визначені переможці Всеукраїнського турніру з вільної боротьби

У Хмельницькому за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України проведено традиційний Всеукраїнський турнір з вільної боротьби ім. Богдана Хмельницького.

На змагання прибуло 254 юнаків та дівчат 2001-2003 років народження, які представляли 33 команди з 15 областей міста та Києва, а також Республіку Молдову та Ізраїль.

В їх складі було заявлено 5 майстрів та 48 кандидатів в майстри спорту. Це підтверджує високий рівень турніру для вказаної вікової групи. Його завжди відвідують представники місцевих органів влади.





Ось і цьогоріч на урочистому відкритті за участю керівників управлінь молоді та спорту міста й області, регіональних осередків НОК України та ветеранів спорту, з привітаннями виступив і міський голова Сергій Симчишин, який реально сприяє покращенню спортивної інфраструктури та фінансової підтримки провідних видів спорту в місті.

Після показових виступів та трьох борцівських килимах спеціалізованого залу обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбулися безкомпромісні поєдинки, в ході яких визначились переможці в усіх 17 вікових категоріях:

Дівчата

Кушнір Софія (38 кг, Київська обл.);

Леорда Марія (46 кг, Молдова);

Винник Соломія (52 кг, Львівська обл.);

Рингач Ірина (56 кг, Молдова);

Зелених Катерина (60 кг, Львівська обл.);

Чудик Оксана (65 кг, Львівська обл.);

Алпеєва Анастасія (70 кг, Волинська обл.)

Юнаки:

Марку Василь (42 кг, Молдова);

Абрамов Микита (46 кг, Київ);

Радіонов В’ячеслав (50 кг, Херсонська обл.);

Покудов Едуард (54 кг, Херсонська обл.);

Остапенко Владислав (58 кг, Київська обл.);

Стафійчук Олександр (63 кг, Київ);

Василенцев Микита (69 кг, Донецька обл.);

Мунтян Артур (76 кг, Молдова);

Прісанфі Крістіан (85 кг, Молдова);

Стасюк Данило (100 кг, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський).

Господарі – борці міста Хмельницького здобули 3 нагороди: Кирея Марія (2 місце, 70 кг), Миронюк Олександр (3 місце, 63 кг) та Кириенко Анатолій (2 місце, 100 кг).

Переможці нагороджені кубками, всі призери отримали грамоти та медалі.



