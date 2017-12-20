Визначені переможці Всеукраїнського турніру з вільної боротьби

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У Хмельницькому за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України проведено традиційний Всеукраїнський турнір з вільної боротьби ім. Богдана Хмельницького.
На змагання прибуло 254 юнаків та дівчат 2001-2003 років народження, які представляли 33 команди з 15 областей міста та Києва, а також Республіку Молдову та Ізраїль.
В їх складі було заявлено 5 майстрів та 48 кандидатів в майстри спорту. Це підтверджує високий рівень турніру для вказаної вікової групи. Його завжди відвідують представники місцевих органів влади.
Ось і цьогоріч на урочистому відкритті за участю керівників управлінь молоді та спорту міста й області, регіональних осередків НОК України та ветеранів спорту, з привітаннями виступив і міський голова Сергій Симчишин, який реально сприяє покращенню спортивної інфраструктури та фінансової підтримки провідних видів спорту в місті.
Після показових виступів та трьох борцівських килимах спеціалізованого залу обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбулися безкомпромісні поєдинки, в ході яких визначились переможці в усіх 17 вікових категоріях:
Дівчата
Кушнір Софія (38 кг, Київська обл.);
Леорда Марія (46 кг, Молдова);
Винник Соломія (52 кг, Львівська обл.);
Рингач Ірина (56 кг, Молдова);
Зелених Катерина (60 кг, Львівська обл.);
Чудик Оксана (65 кг, Львівська обл.);
Алпеєва Анастасія (70 кг, Волинська обл.)
Юнаки:
Марку Василь (42 кг, Молдова);
Абрамов Микита (46 кг, Київ);
Радіонов В’ячеслав (50 кг, Херсонська обл.);
Покудов Едуард (54 кг, Херсонська обл.);
Остапенко Владислав (58 кг, Київська обл.);
Стафійчук Олександр (63 кг, Київ);
Василенцев Микита (69 кг, Донецька обл.);
Мунтян Артур (76 кг, Молдова);
Прісанфі Крістіан (85 кг, Молдова);
Стасюк Данило (100 кг, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський).
Господарі – борці міста Хмельницького здобули 3 нагороди: Кирея Марія (2 місце, 70 кг), Миронюк Олександр (3 місце, 63 кг) та Кириенко Анатолій (2 місце, 100 кг).
Переможці нагороджені кубками, всі призери отримали грамоти та медалі.