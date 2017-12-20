На Івано-Франківщині стартував новий сезон «Олімпійського лелеченя»

На Косівщині ЗОШ I - III ступенів відбувся II етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», в якому брали участь десять команд.

Учасники спортивного заходу вели боротьбу у чотирьох видах програми: художньо-мистецькому конкурсі «Презентація команди», вікторині «Знавець олімпійського спорту», рухливій грі та спортивній естафеті. Юні спортсмени продемонстрували неабиякі здібності, наполегливість та жагу до перемоги.

Уже після перших двох конкурсів («Презентація команди» та рухлива гра) команда «Гуцулики» Яблунівської школи впевнено захопила лідерство, здобувши два перших місця. У вікторині «Знавець олімпійського спорту» учні цієї школи продемонстрували відмінні знання, відповівши на 32 питання з 32 (абсолютний результат). Найкращими «гуцулки» стали і в спортивній естафеті. Отож, у всіх видах конкурсної програми юні «олімпійці» з Яблунова здобули перші місця, показавши 100% результат. Успіх цієї школи невипадковий, адже уже вп’яте поспіль команди яблунівських «лелеченят» перемагають на районному етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу, а цього року здобули третє загальнокомандне місце у Всеукраїнському фіналі, що проходив восени цього року у МДЦ «Артек».

Таким чином, юні спортсмени з Яблунова матимуть змогу позмагатися в обласному етапі Всеукраїнського заходу, який відбудеться уже в наступному році.

По завершенню заходу усіх призерів змагань нагородили грамотами, а кращих спортсменів з кожної команди – невеличкими призами. Переможцями II етапу «Олімпійського лелеченя» на Косівщині стали: Капчук Роман, Кіцелюк Михайло (7 клас), Абрам’юк Ярослав, Блащук Ліліана, Курищук Уляна, Стефанко Петро, Шеремета Тетяна (6 клас), Скільський Остап (5-А клас), Голдищук Іван, Бойчук Анастасія, Цимбалюк Софія, Гондурак Віталія (усі 5-Б клас).