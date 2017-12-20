Представники влади і спортивної спільноти Черкащини привітали Андрія Хіміча із ювілеєм

14 грудня Олімпійський чемпіон з веслування на каное Андрій Хіміч відзначав 80-річний ювілей. Іменинник став учасником Асамблеї відділення НОК України в Черкаській області, де його привітали зі святом.

Також цього дня презентували фільм про Андрія Івановича як справжнього спортивного героя, котрий поруч з нами. У фільмі розповідається про життєвий шлях чемпіона, його підготовку та перемогу на Олімпіаді, про активне життя та спілкування з молоддю, друзі та колеги діляться враженнями про співпрацю й спілкування з ювіляром.

Першим слова вітання ювіляру висловив голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко.

«Це велика честь привітати такого видатного спортсмена із 80-річчям, - зазначив Юрій Олегович. – І дуже приємно, що незважаючи на такий вже поважний вік, Ви завжди лишаєтесь у формі, пропагуєте здоровий спосіб життя серед молоді, демонструєте власним прикладом, як треба досягати мети і бути першим в усьому. Дякуємо за вашу силу волі і працездатність! Бажаємо здоров’я і ще багато щасливих років».

Андрій Іванович подякував голові ОДА і відзначив, що Юрій Ткаченко багато зусиль докладає для розвитку спорту в регіоні, і що наступна Олімпіада має вже принести до скарбнички Черкащини нове «золото». Також вручив від імені Національного олімпійського комітету подяку голові ОДА за внесок у розвиток олімпійського руху.

До привітань долучився голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда, вручив ювіляру подяку Національного олімпійського комітету та медаль «За внесок в олімпійський рух».

«Пишаюся знайомством із Андрієм Івановичем, його здобутками, надихаюся його енергією, бажаю йому міцного здоров’я, подальших життєвих перемог, підтримки близьких», - відзначив Андрій Більда.

Подарунки та слова вітання дарували Андрію Хімічу заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, друзі та колеги, представники федерацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.