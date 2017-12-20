Юні тхеквондисти розіграли останні медалі року

У Харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся Всеукраїнський турнір з олімпійського тхеквондо «Діти України», на якому спортсмени Харківщини вибороли 90 медалей.

«За майже 20-річну історію цей турнір став справжньою візитною карткою Харківщини, і на ньому виховані всі провідні українські тхеквондисти, - відзначають організатори турніру. - Він завжди проводиться в Харкові напередодні новорічних свят і дарує дітям незабутні враження, а також ще одну можливість порадувати себе і близьких перемогами».

Цього року турнір відкрив фестиваль українського олімпійського тхеквондо під загальною назвою «Taekofest». Участь у фестивалі, який об'єднав турнір «Діти України», Кубок України з тхеквондо пумсе і фінальний етап Всеукраїнської серії гран-прі «Атака», взяли понад 1000 юних спортсменів з 18 регіонів країни, а також гості з Молдови.

На турнірі «Діти України» тхеквондисти поборолися за медалі в п'яти вікових категоріях: діти (2010-2011 р.н.), молодші юнаки (2008-2009 р.н.), юнаки (2006-2007 р.н.), кадети (2003-2005 р.н.) та юніори (2000-2002 р.н.).

Успішно виступили спортсмени Харківської області, які спільними зусиллями завоювали 90 медалей, серед яких 24 - золотих, 29 - срібних і 37 - бронзових.

За підсумками турніру в медальному заліку у всіх вікових категоріях спортсмени харківської КДЮСШ №2 посіли друге місце як в чоловічих, так і жіночих вагових категоріях. Перемога в чоловічих вагових була за представниками Донецької області, а в жіночих краще виступили спортсменки київської КДЮСШ «Школа спорту».

Турнір «Діти України» підвів підсумок календарних змагань Федерації тхеквондо ВТФ України в 2017 році. У наступному очікується чимало подій всеукраїнського та світового рівня в цьому виді спорту, а головним стануть Юнацькі Олімпійські ігри, за путівки на які поборються і харківські тхеквондисти.