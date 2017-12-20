УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Звіт про роботу НОК України у 2017 році
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
ФСТ «Динамо» визначило найкращих спортсменів 2017 року
20 Грудня 2017 Поділитися
Щороку ФСТ «Динамо» традиційно визначає десятку найкращих спортсменів з олімпійських спорту за підсумками головних змагань року.
Цього року до зіркової десятки увійшли: Яна Беломоіна, заслужений майстер спорту України з маунтенбайку, чемпіонка Європи 2017 року, володар Кубка світу 2017 року; Андрій Винокуров, майстер спорту України з велоспорту на треку, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року; Ганна Волошина, заслужений майстер спорту України з плавання синхронного, срібна та чотириразова призерка чемпіонату світу 2017 року; Анастасія Лисенко, майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, триразова срібна призерка чемпіонату Європи 2017 року, триразова чемпіонка Європи серед молоді 2017 року; Ігор Радівілов, заслужений майстер спорту України з гімнастики спортивної, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року, срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади, Михайло Романчук, майстер спорту України міжнародного класу з плавання, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, чемпіон Європи, чемпіон та дворазовий срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади; Юлія Ткач-Остапчук, заслужений майстер спорту України з боротьби вільної, срібна призерка чемпіонату світу 2017 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року; Ольга Харлан, заслужений майстер спорту України з фехтування, чемпіонка світу 2017 року; Олександр Хижняк, заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіон світу та Європи 2017 року, чемпіон Європи серед молоді 2017 року; Єлизавета ЯХНО, майстер спорту України міжнародного класу з плавання синхронного, срібна та дворазовава бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року.
Поділитися