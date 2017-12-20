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ФСТ «Динамо» визначило найкращих спортсменів 2017 року
20 Грудня 2017 Поділитися
ФСТ «Динамо» визначило найкращих спортсменів 2017 року

Щороку ФСТ «Динамо» традиційно визначає десятку найкращих спортсменів з олімпійських спорту за підсумками головних змагань року.

 

Цього року до зіркової десятки  увійшли:  Яна Беломоіна,  заслужений майстер спорту  України з маунтенбайку, чемпіонка Європи  2017 року, володар Кубка світу 2017 року; Андрій Винокуров,  майстер спорту України з велоспорту на треку, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року; Ганна Волошина,  заслужений майстер спорту України  з плавання синхронного, срібна та чотириразова призерка чемпіонату світу 2017 року; Анастасія Лисенко,   майстер спорту України міжнародного класу  з важкої атлетики, триразова срібна призерка чемпіонату Європи 2017 року, триразова чемпіонка Європи серед молоді 2017 року; Ігор Радівілов,   заслужений майстер спорту України з гімнастики спортивної, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року, срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади, Михайло  Романчук,   майстер спорту України міжнародного класу з плавання, срібний призер чемпіонату світу 2017 року,  чемпіон Європи, чемпіон та дворазовий срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади; Юлія  Ткач-Остапчук,   заслужений майстер спорту України  з боротьби вільної, срібна призерка чемпіонату світу 2017 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року; Ольга Харлан, заслужений майстер спорту України   з фехтування, чемпіонка світу 2017 року; Олександр Хижняк,  заслужений майстер спорту України   з боксу, чемпіон світу та Європи 2017 року, чемпіон Європи серед молоді  2017 року;  Єлизавета  ЯХНО,   майстер спорту  України міжнародного класу  з плавання синхронного, срібна та дворазовава бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року. 

 

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