ФСТ «Динамо» визначило найкращих спортсменів 2017 року

Щороку ФСТ «Динамо» традиційно визначає десятку найкращих спортсменів з олімпійських спорту за підсумками головних змагань року.

Цього року до зіркової десятки увійшли: Яна Беломоіна, заслужений майстер спорту України з маунтенбайку, чемпіонка Європи 2017 року, володар Кубка світу 2017 року; Андрій Винокуров, майстер спорту України з велоспорту на треку, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року; Ганна Волошина, заслужений майстер спорту України з плавання синхронного, срібна та чотириразова призерка чемпіонату світу 2017 року; Анастасія Лисенко, майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, триразова срібна призерка чемпіонату Європи 2017 року, триразова чемпіонка Європи серед молоді 2017 року; Ігор Радівілов, заслужений майстер спорту України з гімнастики спортивної, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року, срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади, Михайло Романчук, майстер спорту України міжнародного класу з плавання, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, чемпіон Європи, чемпіон та дворазовий срібний призер ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади; Юлія Ткач-Остапчук, заслужений майстер спорту України з боротьби вільної, срібна призерка чемпіонату світу 2017 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року; Ольга Харлан, заслужений майстер спорту України з фехтування, чемпіонка світу 2017 року; Олександр Хижняк, заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіон світу та Європи 2017 року, чемпіон Європи серед молоді 2017 року; Єлизавета ЯХНО, майстер спорту України міжнародного класу з плавання синхронного, срібна та дворазовава бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року.