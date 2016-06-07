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"Спортивне сузір'я-2016" у Черкасах (ЧСН)
додано 24 Лютого Поділитися
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Рекорд України з вправ на прес. Черкаси, 2016  
Рекорд України з вправ на прес. Черкаси, 2016
додано 07 Червня 2016
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