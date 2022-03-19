Українські та польські олімпійці вирушають на ЄЮОФ-2022

Поляки влаштували спільну з українцями церемонію проводів на XV зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль



Вчора Олімпійський комітет Польщі організував для атлетів української та польської збірних спільну Церемонію проводів. Ці урочистості стали черговим прикладом олімпійської солідарності, який разом з однойменним Фондом, заснованим президентом Міжнародного Олімпійського Комітету Томасом Бахом, є доказом того, що спорт об’єднує та відстоює принципи миру, взаємоповаги та підтримки.Національний олімпійський комітет України звернувся до Олімпійських комітетів Польщі та Естонії, які відгукнулися та надали організаційну та логістичну підтримку українській юнацькій олімпійській команді. «Ми повністю солідарні з українським народом та зі спортсменами України. І тут в Олімпійському центрі у Варшаві з відкритим серцем запевняємо, що ви завжди можете розраховувати на нас», – наголосив президент Олімпійського комітету Польщі Анджей Красницький.Нагадаємо, XV Європейський юнацький Олімпійський фестиваль Вуокатті-2022 проходитиме з 20 по 25 березня 2022 року в Фінляндії. 26 українських атлетів представлятимуть нашу державу у 7 видах спорту, а саме: біатлоні, лижних гонках, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна, шорт-треку та фігурному катанні.