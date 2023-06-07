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Newslarr Photoslarr 06 червня - День журналіста
06 червня - День журналіста
added 07 June 2023 Share

Відзначення Дня журналіста відбулось в Олімпійському навчально-спортивному центрі "Конча-Заспа". У рамках заходу - ознайомлення з тренувальною базою олімпійців, майстер-класи у кількох видах спорту, а також майстер-клас від амбасадора ІІІ Європейських ігор для школярів. Презентація парадної форми Національної збірної команди України.

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