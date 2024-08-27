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Newslarr Photoslarr Церемонія нагородження найкращих спортсменів і тренерів за квітень-серпень 2024 року
Церемонія нагородження найкращих спортсменів і тренерів за квітень-серпень 2024 року
added 27 August 2024 Share

Сьогодні, 27 серпня 2024 року, в Олімпійському домі відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Цього разу нагороди отримали спортсмени, які протягом квітня-серпня 2024 року стали переможцями Олімпійських ігор-2024, чемпіонатів світу та Європи у різних видах спорту та відповідно до рішення Експертної комісії НОК України стали лауреатами конкурсу «Найкращий спортсмен місяця».

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