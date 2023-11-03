На Житомирщині відомі та юні олімпійці висадили «Ліс Героїв» на честь спортсменів, що загинули на війні

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У рамках Всеукраїнського проєкту «OlympicLab» з ініціативи Відділення НОК України в Житомирській області відомі та юні спортсмени – вихованці спортивних закладів Житомирщини, долучилися до соціальної ініціативи «Ліси Героїв».

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