На Житомирщині відомі та юні олімпійці висадили «Ліс Героїв» на честь спортсменів, що загинули на війні
added 03 November 2023 Share
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У рамках Всеукраїнського проєкту «OlympicLab» з ініціативи Відділення НОК України в Житомирській області відомі та юні спортсмени – вихованці спортивних закладів Житомирщини, долучилися до соціальної ініціативи «Ліси Героїв».
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