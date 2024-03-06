Нагородження найкращих спортсменів і тренерів лютого 2024 року

6 березня в Олімпійському домі відбулась церемонія нагородження переможців конкурсу «Найкращий спортсмен місяця» за підсумками виступів українських атлетів на міжнародних змаганнях протягом лютого поточного року.

Заслужені нагороди атлетам та їхнім тренерам вручив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.