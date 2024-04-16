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Newslarr Photoslarr НОК України та УАФ підписали меморандум про співпрацю
НОК України та УАФ підписали меморандум про співпрацю
added 16 April 2024 Share

16 квітня в Олімпійському домі відбулась зустріч президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком, його віцепрезидентом Олександром Шевченком та генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком.

Під час зустрічі було підписано меморандум про співпрацю між НОК України та УАФ.

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