НОК України та УАФ підписали меморандум про співпрацю
added 16 April 2024 Share
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16 квітня в Олімпійському домі відбулась зустріч президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком, його віцепрезидентом Олександром Шевченком та генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком.
Під час зустрічі було підписано меморандум про співпрацю між НОК України та УАФ.
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