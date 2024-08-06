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Newslarr Photoslarr Проводи команди Украхни з вільної боротьби на Ігри XXXIII Олімпіади. 05.08.2024
Проводи команди Украхни з вільної боротьби на Ігри XXXIII Олімпіади. 05.08.2024
added 06 August 2024 Share

5 серпня на Ігри з Центрального залізничного вокзалу Києва поїхали представники команди України з вільної боротьби: бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи-2023 Василь Михайлов, учасник чемпіонатів Європи 2021, 2023 та 2024 років (5 місце) Муразі Мчедлідзе, бронзовий призер чемпіонату Європи-2021, учасник Олімпійських ігор-2020 в Токіо Олександр Хоцянівський, а також головний тренер команди Василь Федоришин та старший тренер Віктор Кубішин.

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Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024
Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024
added 05 August 2024
Зустріч представників 5-и видів спорту на залізничному вокзалі Києва. 04.08.2024
Зустріч представників 5-и видів спорту на залізничному вокзалі Києва. 04.08.2024
added 04 August 2024
Проводи на Ігри XXXIII Олімпіади представників команд з вільної боротьби, важкої атлетики, сучасного п'ятиборства. 04.08.2024
Проводи на Ігри XXXIII Олімпіади представників команд з вільної боротьби, важкої атлетики, сучасного п'ятиборства. 04.08.2024
added 04 August 2024
Зустріч учасників Ігор XXXIII Олімпіади на залізничному вокзалі в Києві. 03.08.2024
Зустріч учасників Ігор XXXIII Олімпіади на залізничному вокзалі в Києві. 03.08.2024
added 03 August 2024
Париж-2024: 7 змагальний день
Париж-2024: 7 змагальний день
added 02 August 2024
Зустріч та проводи команди України на залізничному вокзалі Києва
Зустріч та проводи команди України на залізничному вокзалі Києва
added 02 August 2024
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