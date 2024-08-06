Проводи команди Украхни з вільної боротьби на Ігри XXXIII Олімпіади. 05.08.2024

5 серпня на Ігри з Центрального залізничного вокзалу Києва поїхали представники команди України з вільної боротьби: бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи-2023 Василь Михайлов, учасник чемпіонатів Європи 2021, 2023 та 2024 років (5 місце) Муразі Мчедлідзе, бронзовий призер чемпіонату Європи-2021, учасник Олімпійських ігор-2020 в Токіо Олександр Хоцянівський, а також головний тренер команди Василь Федоришин та старший тренер Віктор Кубішин.