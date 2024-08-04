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Newslarr Photoslarr Проводи на Ігри XXXIII Олімпіади представників команд з вільної боротьби, важкої атлетики, сучасного п'ятиборства. 04.08.2024
Проводи на Ігри XXXIII Олімпіади представників команд з вільної боротьби, важкої атлетики, сучасного п'ятиборства. 04.08.2024
added 04 August 2024 Share

Сьогодні, 4 серпня 2024 року, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулися проводи українських спортсменів, які дуже скоро візьмуть участь в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі, а також їхні тренери.

Так назустріч олімпійській мрії вирушили представники:

вільної боротьби: Ірина Коляденко та Аліна Грушина (спортсменки), Володимир Яременко (особистий тренер Коляденко),

сучасного пятиборства: Олександр Товкай, Валерія Пермикіна та Владислав Чекан (спортсмени); Тетяна Зубарєва, Дмитро Кірпулянський, Олег Плаксін (тренери),

важкої атлетики: Каміла Конотоп (спортсменка); Ірина Захарченко (лікарка), Юрій Кучінов (головний тренер), Валерій Нікулін (особистий тренер Конотоп).

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