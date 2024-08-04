Проводи на Ігри XXXIII Олімпіади представників команд з вільної боротьби, важкої атлетики, сучасного п'ятиборства. 04.08.2024
added 04 August 2024 Share
1 from 31 photo
Download photo 0 Kb
Сьогодні, 4 серпня 2024 року, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулися проводи українських спортсменів, які дуже скоро візьмуть участь в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі, а також їхні тренери.
Так назустріч олімпійській мрії вирушили представники:
вільної боротьби: Ірина Коляденко та Аліна Грушина (спортсменки), Володимир Яременко (особистий тренер Коляденко),
сучасного п’ятиборства: Олександр Товкай, Валерія Пермикіна та Владислав Чекан (спортсмени); Тетяна Зубарєва, Дмитро Кірпулянський, Олег Плаксін (тренери),
важкої атлетики: Каміла Конотоп (спортсменка); Ірина Захарченко (лікарка), Юрій Кучінов (головний тренер), Валерій Нікулін (особистий тренер Конотоп).
Resent galleries
Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024added 05 August 2024
added 04 August 2024
added 03 August 2024
added 02 August 2024
added 02 August 2024
added 01 August 2024