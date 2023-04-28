Робочий візит Вадима Гутцайта до Вінничини

У рамках робочого візиту до Вінницької області президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт долучився до звітно-виборної асамблеї обласного відділення НОК України, поспілкувався з колегами, обговорив актуальні питання діяльності, вручив активістам олімпійського руху подяки й символічні подарунки від НОК України, а також відвідав спорткомплекс «Здоров’я» (ВОК ДЮСШ).