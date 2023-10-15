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Newslarr Photoslarr В українських Карпатах відомі спортсмени посадили олімпійський ліс
В українських Карпатах відомі спортсмени посадили олімпійський ліс
added 15 October 2023 Share

У рамках семінару Асоціації олімпійців України, що відбувся в Івано-Франківську, пів сотні титулованих спортсменів – чемпіонів та призерів Олімпійських ігор різних років, долучилися до екологічної акції з посадки молодого лісу.

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Нагородження найкращих спортсменів серпня і травня-2023
Нагородження найкращих спортсменів серпня і травня-2023
added 18 October 2023
Семінар Асоціації олімпійців України на Прикарпатті
Семінар Асоціації олімпійців України на Прикарпатті
added 15 October 2023
Нагородження найкращих спортсменок травня-2023
Нагородження найкращих спортсменок травня-2023
added 27 September 2023
Візит президента НОК України на Волинь, огляд спортивних об'єктів Луцька
Візит президента НОК України на Волинь, огляд спортивних об'єктів Луцька
added 25 September 2023
Відкриття Європейського тижня спорту у Володимирі
Відкриття Європейського тижня спорту у Володимирі
added 25 September 2023
Президент України Володимир Зеленський відзначив чемпіонів та призерів Європейських ігор-2023!
Президент України Володимир Зеленський відзначив чемпіонів та призерів Європейських ігор-2023!
added 11 September 2023
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