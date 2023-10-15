В українських Карпатах відомі спортсмени посадили олімпійський ліс

У рамках семінару Асоціації олімпійців України, що відбувся в Івано-Франківську, пів сотні титулованих спортсменів – чемпіонів та призерів Олімпійських ігор різних років, долучилися до екологічної акції з посадки молодого лісу.

