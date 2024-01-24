News
Newslarr Photoslarr World Snow Day на Протасовому яру
World Snow Day на Протасовому яру
added 24 January 2024 Share

Всесвітній день снігу відзначено у гірськолижному комплексі "Протасів яр". 

Київські школярі та діти захисників України познайомилися з популярними зимовими видами спорту, взяли участь у змаганнях з хокею з м’ячем на снігу та оволоділи новими навичками з катання на лижах і сноуборді.

Resent galleries
IV зимові ЮОІ-2024: п'ятий день змагань
IV зимові ЮОІ-2024: п'ятий день змагань
added 24 January 2024
IV зимові ЮОІ-2024: четвертий день змагань
IV зимові ЮОІ-2024: четвертий день змагань
added 23 January 2024
IV зимові ЮОІ-2024: третій день змагань
IV зимові ЮОІ-2024: третій день змагань
added 22 January 2024
IV зимові ЮОІ-2024: другий день змагань
IV зимові ЮОІ-2024: другий день змагань
added 21 January 2024
IV зимові ЮОІ-2024: перший день змагань
IV зимові ЮОІ-2024: перший день змагань
added 20 January 2024
IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри: церемонія відкриття
IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри: церемонія відкриття
added 19 January 2024
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Париж-2024 183
© 2024. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in