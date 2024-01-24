World Snow Day на Протасовому яру
added 24 January 2024 Share
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Всесвітній день снігу відзначено у гірськолижному комплексі "Протасів яр".
Київські школярі та діти захисників України познайомилися з популярними зимовими видами спорту, взяли участь у змаганнях з хокею з м’ячем на снігу та оволоділи новими навичками з катання на лижах і сноуборді.
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