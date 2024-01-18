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Newslarr Photoslarr Юні футболісти з Бучі – гості Олімпійського дому
Юні футболісти з Бучі – гості Олімпійського дому
added 18 January 2024 Share

17 січня 25 дітей - вихованців Дитячої футбольної академії О. Алієва, побували в Олімпійському домі. Після невеликої екскурсії вони поспілкувалися з Олімпійськими чемпіонами – Вадимом Гутцайтом (фехтування) та Олександром Абраменком (фристайл), і призерами Олімпійських ігор – Валерієм Андрійцевим (боротьба вільна) та Оленою Яценко (гандбол), переглянули ролики, взяли автографи у титулованих олімпійців, отримали символічні подарунки та зробили фото на згадку.

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Екіпірування юнацької олімпійської збірної на Канвондо-2024
Екіпірування юнацької олімпійської збірної на Канвондо-2024
added 03 January 2024
Проводи збірної команди України на IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Канвондо-2024
Проводи збірної команди України на IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Канвондо-2024
added 30 December 2023
Нагородження найкращих спортсменів жовтня, листопада та року, Всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів
Нагородження найкращих спортсменів жовтня, листопада та року, Всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів "Олімпійська Україна"
added 26 December 2023
Всеукраїнський форум Атлетів в НСЦ
Всеукраїнський форум Атлетів в НСЦ "Конча-Заспа"
added 22 December 2023
Вручення Ользі Харлан спеціальної відзнаки НОК України
Вручення Ользі Харлан спеціальної відзнаки НОК України "Жінки та спорт" у номінації "Краса та слава"
added 19 December 2023
Свято Олімпійського прапора з нагоди участі команди України у ІV зимових ЮОІ 2024 року у провінції Канвондо (Республіка Корея)
Свято Олімпійського прапора з нагоди участі команди України у ІV зимових ЮОІ 2024 року у провінції Канвондо (Республіка Корея)
added 08 December 2023
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