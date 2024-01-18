Юні футболісти з Бучі – гості Олімпійського дому
added 18 January 2024 Share
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17 січня 25 дітей - вихованців Дитячої футбольної академії О. Алієва, побували в Олімпійському домі. Після невеликої екскурсії вони поспілкувалися з Олімпійськими чемпіонами – Вадимом Гутцайтом (фехтування) та Олександром Абраменком (фристайл), і призерами Олімпійських ігор – Валерієм Андрійцевим (боротьба вільна) та Оленою Яценко (гандбол), переглянули ролики, взяли автографи у титулованих олімпійців, отримали символічні подарунки та зробили фото на згадку.
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