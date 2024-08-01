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Newslarr Photoslarr Зустріч команди України з дзюдо та представниці спортивної гімнастики
Зустріч команди України з дзюдо та представниці спортивної гімнастики
added 01 August 2024 Share

З Ігор XXXIII Олімпіади до Києва повернулися українські дзюдоїсти – Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід та Аліна Шилова, а також єдина представниця від України у складі збірної команди зі спортивної гімнастики – Анна Лащевська. Разом із ними приїхали і тренери – Світлана Кузнєцова та Юлія Каюкова.

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