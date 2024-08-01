Зустріч команди України з дзюдо та представниці спортивної гімнастики

З Ігор XXXIII Олімпіади до Києва повернулися українські дзюдоїсти – Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід та Аліна Шилова, а також єдина представниця від України у складі збірної команди зі спортивної гімнастики – Анна Лащевська. Разом із ними приїхали і тренери – Світлана Кузнєцова та Юлія Каюкова.