Зустріч команди України з дзюдо та представниці спортивної гімнастики
added 01 August 2024 Share
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З Ігор XXXIII Олімпіади до Києва повернулися українські дзюдоїсти – Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід та Аліна Шилова, а також єдина представниця від України у складі збірної команди зі спортивної гімнастики – Анна Лащевська. Разом із ними приїхали і тренери – Світлана Кузнєцова та Юлія Каюкова.
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