Зустріч Олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.10.08.2024

10 серпня 2024 року на Центральний залізничний вокзал Києва прибув титулований український боксер Олександр Хижняк, його особистий тренер Олександр Хижняк та лікар команди Максим Масляний.

Їх зустрічали представники Національного олімпійського комітету України на чолі з віцепрезидентом Олексієм Дніпровим, Міністерства молоді та спорту України, Державної прикордонної служби України, Укрзалізниці, Федерації боксу України, ФСТ «Динамо» України, представники офіційного партнера НОК України та його колеги – працівники компанії «Епіцентр К» та «Intersport», делегація Полтавської області на чолі з начальником Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним, а також вихованці шкіл боксу міста Києва та залізничного клубу «Локомотив».