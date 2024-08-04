Зустріч представників 5-и видів спорту на залізничному вокзалі Києва. 04.08.2024
added 04 August 2024 Share
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Сьогодні денним потягом до столиці повернулися: Владислав Бухов та Андрій Хлопцов (плавання); Олег Колодій, Данило Коновалов, Лариса Афанасьєва та Олена Безрукова (стрибки у воду); Станіслав Ковальов, Ігор Хмара та Сергій Продан (академічне веслування).
До інших міст України також приїхали Марія Сахарук (легка атлетика) та Гоман Христина (дзюдо).
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