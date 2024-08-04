Зустріч представників 5-и видів спорту на залізничному вокзалі Києва. 04.08.2024

Сьогодні денним потягом до столиці повернулися: Владислав Бухов та Андрій Хлопцов (плавання); Олег Колодій, Данило Коновалов, Лариса Афанасьєва та Олена Безрукова (стрибки у воду); Станіслав Ковальов, Ігор Хмара та Сергій Продан (академічне веслування).

До інших міст України також приїхали Марія Сахарук (легка атлетика) та Гоман Христина (дзюдо).