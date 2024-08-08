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Newslarr Photoslarr Зустріч у Києві учасників Ігор XXXIII Олімпіади. 08.08.2024
Зустріч у Києві учасників Ігор XXXIII Олімпіади. 08.08.2024
added 08 August 2024 Share

Сьогодні, 8 серпня 2024 року, після завершення участі в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі в Україну повернулася Софія Лискун – представниця збірної команди України зі стрибків у воду.

Вона разом із представником офіційної делегації України на Іграх Сергієм Гайдаєм приїхали до Києва потягом. На столичному Центральному залізничному вокзалі їх зустрічали представники Національного олімпійського комітету України, ФСТ «Динамо» України, Державної прикордонної служби України та Укрзалізниці, які привітали спортсменку з участю на Іграх XXXIII Олімпіади.

 

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