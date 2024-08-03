Зустріч учасників Ігор XXXIII Олімпіади на залізничному вокзалі в Києві. 03.08.2024

3 серпня до Києва повернулися українські спортсмени та спортсменки – учасники Ігор XXXIII Олімпіади, які вже завершили свої виступи на цьогорічній Олімпіаді у Парижі.

Так додому повернулися: боксер Дмитро Ловчинський та його особистий тренер Олександр Поліщук; плавці Денис Кесіль, Ніка Шарафутдінова, Олександр Желтяков та його тренер Олександр Кулик; дзюдоїст Михайло Свірдак, а також окремі представники офіційної делегації України.