Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024

Сьогодні, 5 серпня, до Києва потягом прибули українські спортсмени, які вже завершили свої виступи на Іграх XXXIII Олімпіади, - представники академічного веслування та легкої атлетики.

Зокрема, додому повернулися: Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Євгенія та Наталія Довгодько (академічне веслування), головний тренер збірної Микола Чуприна та старша тренерка Олена Чуприна. З числа легкоатлетів до Києва приїхали Тетяна Мельник та Віталій Бутрим.