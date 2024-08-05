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Newslarr Photoslarr Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024
Зустріч з Ігор XXXIII Олімпіади представників академічного веслування та легкої атлетики. 05.08.2024
added 05 August 2024 Share

Сьогодні, 5 серпня, до Києва потягом прибули українські спортсмени, які вже завершили свої виступи на Іграх XXXIII Олімпіади, - представники академічного веслування та легкої атлетики.

Зокрема, додому повернулися: Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Євгенія та Наталія Довгодько (академічне веслування), головний тренер збірної Микола Чуприна та старша тренерка Олена Чуприна. З числа легкоатлетів до Києва приїхали Тетяна Мельник та Віталій Бутрим.

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