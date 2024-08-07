Зустріч з Олімпійських ігор-2024 представників спортивної гімнастики. 07.08.2024

7 серпня 2024 року на Центральний залізничний вокзал Києва прибули спортсмени зі спортивної гімнастики, які завершили свою участь в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі, а також їхні тренери.

Додому повернулися: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Геннадій Сартинський (головний тренер команди), Олексій Лавровський (тренер-масажист).