Зустріч з Олімпійських ігор-2024 представників спортивної гімнастики. 07.08.2024
added 07 August 2024 Share
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7 серпня 2024 року на Центральний залізничний вокзал Києва прибули спортсмени зі спортивної гімнастики, які завершили свою участь в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі, а також їхні тренери.
Додому повернулися: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Геннадій Сартинський (головний тренер команди), Олексій Лавровський (тренер-масажист).
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