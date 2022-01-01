Європейський тиждень спорту в рамках OlympicLab - «Чат з чемпіоном». Сергій Бубка
added 23 September Share
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Гостем Чату став легендарний легкоатлет, Олімпійський чемпіон, Президент НОК України Сергій Бубка. «Війна стала випробуванням не лише для українського народу, а й для всього світу. Тому сьогодні як ніколи ми повинні бути об’єднаними, здоровими, міцними. Ми повинні боротися за нашу спільну перемогу, боротися за наші права, за нашу державу та наші інтереси. Для цього ви як молоде покоління маєте бути як фізично, так і ментально дуже сильними. Отож, проведення таких ініціатив як Європейський тиждень спорту є надзвичайно важливою справою», – наголосив Сергій Назарович.
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