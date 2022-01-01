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ЄЮОФ-2022. Плавчиня Загоровська та дзюдоїст Болдирєв – прапороносці збірної України
added 23 July Share
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24 липня, о 21:30 за київським часом, в словацькій Банській Бистриці відбудеться відкриття XVІ літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Біля Меморіалу Словацького національного повстання на урочисту церемонію зберуться 3600 атлетів з 48 країн Старого світу. На параді виходу збірних-учасниць Фестивалю прапороносцями збірної України стануть переможниця Молодіжних змагань з плавання Multinations-2022 Анна Загоровська та бронзовий призер чемпіонату Європи з дзюдо серед кадетів Олексій Болдирєв. До вашоі уваги відео звернення спортсменів напередодні старту турніру.