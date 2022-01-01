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Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко привітав українців з Міжнародним олімпійським днем
added 23 June Share
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Олімпійський чемпіон та володар срібла Олімпійських Ігор Олександр Абраменко звернувся до українських вболівальників з нагоди свята Олімпійського дня. Фристайліст у зверненні наголосив, що радий бути частиною олімпійського руху та заявив, що разом українці - непереможні.

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