Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко привітав українців з Міжнародним олімпійським днем

Олімпійський чемпіон та володар срібла Олімпійських Ігор Олександр Абраменко звернувся до українських вболівальників з нагоди свята Олімпійського дня. Фристайліст у зверненні наголосив, що радий бути частиною олімпійського руху та заявив, що разом українці - непереможні.