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News Video Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко привітав українців з Міжнародним олімпійським днем
Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко привітав українців з Міжнародним олімпійським днем
added 23 June Share
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Олімпійський чемпіон та володар срібла Олімпійських Ігор Олександр Абраменко звернувся до українських вболівальників з нагоди свята Олімпійського дня. Фристайліст у зверненні наголосив, що радий бути частиною олімпійського руху та заявив, що разом українці - непереможні.