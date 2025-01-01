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News Video Перший крок до Олімпійської арени: юнацька збірна з легкої атлетики готується до ЄЮОФ-2025
Перший крок до Олімпійської арени: юнацька збірна з легкої атлетики готується до ЄЮОФ-2025
added 16 May Share
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Цьогоріч столиця Північної Македонії, Скоп’є, прийматиме XVII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Для юних українських легкоатлетів це будуть не лише змагання, а перші справжні олімпійські враження: зі спортивним селищем, з активними зонами дозвілля, олімпійською їдальнею та олімпійським середовищем. Над підготовкою національної команди до ЄЮОФ-2025 з легкої атлетики працює бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики, головна тренерка збірної України цієї вікової групи Анна Рижикова.