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У Києві відбулось прибирання СК «Авангард», який був обстріляний окупантами
added 02 September Share
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Спортивна спільнота України у п’ятницю, 2 вересня, долучилась до прибирання київського спортивного комплексу «Авангард», який був обстріляний окупантами. Ініціативу дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка підтримала керівник Гуманітарного штабу НОК України Олена Говорова, представники Спортивного комітету України, пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков та багато небайдужих мешканців столиці. Віримо, що спільними зусиллями вдасться відновити всі постраждалі об’єкти спортивної інфраструктури і зробити їх ще кращими.

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